Auswirkungen des Fleischkonsums auf die Umwelt. Bildrechte: MDR.DE

Für die Tierproduktion und den Konsum von Tierprodukten werden derzeit allein in Deutschland etwa 745 Millionen Tiere im Jahr gehalten und getötet.



In der Massentierhaltung werden meist wesentliche Grundbedürfnisse der Tiere ignoriert: Sie werden auf engstem Raum und in reizarmer Umgebung gehalten: in Käfigen oder Ställen ohne Tageslicht, angebunden oder in kleinen Buchten. Das führt zu Stress und Frustration. Folgen können Aggressivität und Kannibalismus sein. Daraus resultierender Krankheitsanfälligkeit wird häufig mit routinemäßigen Antibiotikagaben entgegen gewirkt, was als ein Auslöser multiresistenter Keime gilt, die dem Menschen sehr gefährlich werden können. Darüber hinaus werden die Tiere den Haltungsformen angepasst: Ringelschwänze, Schnäbel und auch Zähne werden gekürzt oder abgetrennt. Trotz der nicht artgerechten Haltung trimmt der Mensch die Tiere auf Leistung, unter anderem mit manipulierendem Futter.