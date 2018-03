Weltweit gibt es etwa vier Milliarden Hektar Wald, so der WWF. Das heißt, dass rund 31 Prozent, also ein knappes Drittel, der Landfläche mit Bäumen bedeckt sind. Davon liegt mehr als die Hälfte in fünf Staaten: Russland, Brasilien, Kanada, USA und China. Allein Russland hatte 2015 mit 815 Millionen Hektar Waldfläche einen Anteil von einem Fünftel.



Deutschland zählt zu den waldreichsten Ländern Europas. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sind knapp ein Drittel der Gesamtfläche mit Wald bedeckt. Im Durchschnitt kommen auf sieben Einwohner ein Hektar Wald.

Weltweit gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was unter einem Wald zu verstehen ist. Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO definiert Wälder als "Landflächen, die größer als 0,5 Hektar und mit Bäumen bewachsen sind, die mindestens 5 Meter hoch werden können." Außerdem müssen "mindestens 10 Prozent des Bodens durch Baumkronen überschirmt sein."



Ökologen dagegen sprechen erst von einem Wald, wenn Bäume so dicht und zahlreich stehen, dass sich im Inneren ein eigenes, typisches Klima entwickelt.



Das deutsche Recht, speziell das Bundeswaldgesetz, definiert schon jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche als Wald. Dazu zählen dann etwa auch kahl geschlagene Flächen oder Holzlagerplätze.

Die Waika, die Ureinwohner Venezuelas, leben mitten im venezolanischen Urwald. Über 60 Millionen Menschen sind vollkommen abhängig vom Wald. Bildrechte: dpa In erster Linie erfüllen Wälder wichtige Funktionen in der Steuerung des Klimas. So speichern Wälder etwa die Hälfte des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs und produzieren bei der Fotosynthese den für Menschen und Tiere lebensnotwendigen Sauerstoff. Innerhalb des natürlichen Wasserkreislaufes dient der Wald als Wasserspeicher und schützt vor Überschwemmungen. Zudem wirken zusammenhängende Waldflächen wie riesige natürliche Klimaanlagen. Bäume setzen die auf ihre Kronen einstrahlende Sonnenenergie in Wasserdampf um. Dieser hat einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre und reguliert so das Klima.



Darüber hinaus ist der Wald nicht nur Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Weltweit leben mehr als 350 Millionen Menschen direkt im oder vom Wald. Über 60 Millionen, insbesondere Menschen indigener Volksgruppen, sind völlig abhängig vom Wald.

Das Abholzen von Wäldern hat großen Einfluss auf den Klimawandel. Bildrechte: dpa Nach Rechnungen der FAO reduzierte sich die weltweite Waldfläche von 1990 bis 2015 um 129 Millionen Hektar auf unter vier Milliarden Hektar. Die Zahlen des WWF sind dramatischer. Demnach sind seit 1990 fast 240 Millionen Hektar Wald verloren gegangen. Die größte Waldvernichtung findet demnach in den Tropen von Südamerika, Afrika und Südostasien statt. Dies sei besonders dramatisch, weil die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten der Welt in diesen Gebieten leben, sagt Susanne Winter vom WWF Deutschland.



Häufigster Grund für die Waldzerstörung sei die industrielle Landwirtschaft. Insbesondere die Viehhaltung und der Anbau von Palmöl und Soja verschlängen immer größere Flächen. Allein Deutschland importiere landwirtschaftliche Erzeugnisse von 55.000 Quadratkilometern Fläche, die ursprünglich Wald gewesen seien, so der WWF. Hinzu kämen der nicht nachhaltige Abbau von Bodenschätzen und die Abholzung für die Holz- und Papierproduktion.

Der Verlust des Waldes trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Nach Angaben des WWF stammen rund 13 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus der Vernichtung von Wäldern. Fehlen die Bäume, findet weniger Fotosynthese statt, es wird weniger Kohlenstoff gebunden und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt an. Dadurch erhöhen sich die Temperaturen, und die Gefahren durch den Klimawandel steigen.

Die IUCN listet Orang-Utans als "vom Aussterben bedroht". Die Regenwälder auf Sumatra und Borneo, die Lebensräume der Primaten, werden zunehmend für den Anbau von beispielsweise Palmöl gerodet. Bildrechte: dpa Nach Angaben des WWF leben weltweit von den etwa 1,8 Millionen beschriebene Tier- und Pflanzenarten rund zwei Drittel im Wald. Wälder sind damit die artenreichsten Lebensräume überhaupt. In Deutschlands Wäldern gedeihen 1215 Pflanzenarten, darunter allein 90 verschiedene Baum- und Straucharten. Dort tummeln sich Tausende unterschiedliche Tierarten, meist Insekten. In einem Bodenwürfel von 10 Zentimern Kantenlänge können bis zu zehn Milliarden Bodenlebewesen, darunter auch Bakterien- und Pilzkulturen, vorkommen.



Viele der in Waldgebieten lebenden Tiere und Pflanzen gelten durch die Übernutzung und Abrodung der Wälder als gefährdet. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN führt dazu eine jährlich aktualisierte "Rote Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten". Demnach gelten mehr als 25.000 untersuchte Tier- und Pflanzenarten als gefährdet. Der Großteil davon durch die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes. Insbesondere innerhalb der Tropischen Regenwälder drohen Arten wie der Große Panda, Menschenaffen oder der Tiger auszusterben. In Europa gelten beispielsweise Braunbären infolge der Abholzung als besonders gefährdet.

1971 hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO als Reaktion auf die globale Waldvernichtung am 21. März den Internationalen Tag des Waldes ins Leben gerufen. In den letzten Jahren einigten sich eine Vielzahl internationaler Institutionen auf verschiedene Konzepte zum Schutz der Wälder. Die Basis bildet das "Internationales Waldregelwerk" und die Waldgrundsatzerklärung von 1992. Darin beschlossen Vertreter aus 178 Ländern das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und den Schutz der Ressourcen. Ein Ergebnis der Erklärung: das Zertifizierungssystem FSC. Holzprodukte, die dieses Siegel erhalten, stammen aus einer nachhaltigen Holzwirtschaft.

Wiederaufforstung wie hier auf den Philippinen ist eine der wichtigsten Strategien in Sachen Wald- und Klimaschutz. Bildrechte: dpa Im September 2011 initiierte die deutsche Regierung gemeinsam mit der IUCN (International Union for Conservation of Nature) und der GPFLR (Global Partnership on Forest and Landscape Restoration) die sogenannte "Bonn Challenge". Ziel ist es, bis 2020 weltweit insgesamt 150 Millionen Hektar und bis 2030 mindestens 350 Millionen Hektar degradierter und entwaldeter Landfläche wiederherzustellen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 40 Staaten, darunter auch Brasilien, China und die USA, an der Wiederaufforstung.



Auf dem UN-Sondergipfel zum Klimaschutz im September 2014 in New York verabschiedeten die teilnehmenden Staaten eine Waldschutzerklärung, die New York Declaration on Forests. Ziel ist es, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen und 350 Millionen Hektar degradierter und entwaldeter Landfläche wiederherzustellen. Außerdem sollen "entwaldungsfreie" Lieferketten aufgebaut werden. Diese sollen gewährleisten, dass für die Herstellung von Produkten wie Soja, Palmöl, Papier oder Fleisch keine Wälder abgeholzt werden.



In Deutschlands soll der Schutz der Wälder aktuell mit der "Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt" umgesetzt werden. Demnach sollen bis zum Jahr 2020 insgesamt fünf Prozent der deutschen Wälder in Privatbesitz und zehn Prozent in öffentlichem Besitz geschützt werden.