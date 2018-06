Wie funktioniert das? Essen, Schlafen, Waschen und Sex im All

Alexander Gerst fliegt zusammen mit zwei anderen Astronauten zur Raumfahrtstation ISS. Am Morgen vor dem Flug hat er getwittert, er habe gerade zum letzten Mal in sechs Monaten geduscht. Das wirft natürlich Fragen auf. Wie geht das eigentlich mit der Körperpflege und all den anderen Alltagsgewohnheiten im Weltraum?

von Uwe Jahn, MDR AKTUELL