Die WTO-Länder haben sich vor Jahren auf ein System von Importzoll-Obergrenzen für viele Produkte verständigt, die nur in Ausnahmefällen und mit Konsultations- und Ausgleichspflichten ausgehebelt werden können.



Mit der Einführung von Schutzzöllen ignoriert Trump diese festgelegte Grenze und verstößt gegen die oberste Regel der WTO - nämlich den Abbau von Handelshemmnissen. Damit stelle er die Organisation WTO in Frage, so der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff. Zudem gerate die gesamte Grundlage des globalen Handels ins Wanken. Trump drohe das gesamte Welthandelssystem "zum Nachteil aller" auszuhölen, so DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.



Trump vertritt seit Längerem die Meinung, dass die WTO und Amerikas Handelsbündnisse eine Katastrophe für sein Land seien. Amerika hätte durch schlechte Politik und Führung Millionen an Arbeitsplätzen verloren.