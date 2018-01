Nur wenige Zugreisende erlebte Situationen wie diese. Die Bahn stellte den Fernverkehr in ganz Deutschland ein. Bildrechte: dpa

Welche Schadenshöhe die Bahn zu bewältigen hat, ist indes noch nicht klar. Fest steht lediglich, dass es um Schäden in Millionenhöhe gehen wird: Betroffen seien mehr als 200 Streckenabschnitte, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Hunderte Mitarbeiter seien durchgehend im Einsatz, um die zum Teil schwer zugänglichen Strecken zu räumen und wieder befahrbar zu machen.



Nennenswerte Schäden an den Zügen der Bahn haben vermieden werden können, so die Bahn. Mit der vorsorglichen Einstellung des bundesweiten Fernverkehrs am Donnerstag habe die Bahn außerdem sichergestellt, dass keine Reisenden oder Mitarbeiter zu Schaden kommen.