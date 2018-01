+++ 14:10 Uhr: Toter am Niederrhein +++

In Emmerich in der Nähe der niederländischen Grenze am Niederrhein ist ein Mann von einem umstürzendem Baum erschlagen worden. Laut Polizei ereignete sich das Unglück auf einem Privatgrundstück.

+++ 13:54 Uhr: Bahn stellt Verkehr in Niedersachsen ein +++

Die Deutsche Bahn hat jetzt auch den Verkehr in Niedersachsen komplett eingestellt. Noch fahrende Züge hielten an den nächsten Bahnhöfen.

+++ 13:23 Uhr: Chaos in Nordrhein-Westfalen +++

In Nordrhein-Westfalen sind inzwischen mindestens drei Menschen verletzt worden. In Ratingen traf ein umstürzender Baum eine Fußgängerin. Zwei Menschen wurden im Kreis Heinsberg von einem abgeknickten Baum im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Auf den Straßen herrschten zeitweise chaotische Zustände. In Duisburg drohte ein Lkw von einer Brücke der A59 zu stürzen. Die Autobahn wurde gesperrt. Auch auf anderen Autobahnen im Rheinland kam es durch Lkw-Planen, umgekippte Schilder und Bäume zu "unzähligen Einsätzen", wie es von Polizei imd Feuerwehr hieß. Bei rund 100.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Ländern gab es Ausfälle und Störungen in der Stromversorgung - laut "Westnetz" in Dortmund wegen umgestürzter Bäume auf Freileitungen.

+++ 13:10 Uhr: Probleme im Schulbetrieb +++

Eine Sprecherin des Landesschulamts in Sachsen-Anhalt sagte dem MDR, es gebe keine zentrale Übersicht, wann welche Schulen im Land schließen. Eltern sollten selbst bei den Einrichtungen nachfragen. Die Schulpflicht sei "ein Stück weit ausgehebelt", wenn Eltern abhängig von der persönlichen Situation entscheiden, ihre Kinder eher vom Unterricht abzuholen. Nach MDR-Informationen sind Eltern von Kita-Kindern in Magdeburg aufgefordert worden, ihre Kinder so früh wie möglich abzuholen. Nach Angaben einer Sprecherin des Saalekreises sind an den Musikschulen in Merseburg, Querfurt und Halle sowie in der Kreisvolkshochschule Saalekreis an allen Standorten die Kurse abgesagt worden.

+++ 12:55 Uhr: Zoos in Sachsen-Anhalt schließen +++

Der Bergzoo Halle hat seit 13:00 Uhr geschlossen. Wie der Zoo dem MDR mitteilte, steht man für Aufräumarbeiten bereit und habe erst kürzlich Bäume auf ihre Sicherheit geprüft. Am Freitag seien wieder normale Öffnungszeiten geplant. Ab 14:00 Uhr schließt nach MDR-Inforamtionen auch der Magdeburger Zoo.

+++ 12:47 Uhr: EnviaM stockt Bereitschaft auf +++

Der Energieversorger EnviaM in Chemnitz stockt wegen des Sturms seinen Bereitschaftsdienst auf. Wichtige Leitungen und Notstromgeräte seien vorab noch einmal überprüft worden, teilte das Unternehmen mit.

+++ 12:30 Uhr: Harzer Schmalspurbahn stellt Betrieb ein +++

Die Tourismus GmbH in Wernigerode teilt mit, dass die Eis-Arena in Schierke wegen des Sturms geschlossen bleibt. Auch die Harzer Schmalspurbahn hat den Betrieb eingestellt. Einrichtungen auf dem Brocken sind geschlossen.

+++ 12:03 Uhr: Sachsenforst rät von Waldspaziergang ab +++

Der Staatsbetrieb Sachsenforst rät dringend davon ab, jetzt Wälder zu betreten. Einzelne Bäume seien durch die Herbststürme nicht standsicher genug.

+++ 11:38 Uhr: Schulunterricht in Mitteldeutschland +++

Auf Anfrage von MDR AKTUELL haben die Kultusministerien in Sachsen und Thüringen sowie das Landesschulamt in Sachsen-Anhalt erklärt, dass es den Schulleitungen überlassen bleibt, ob der Unterricht stattfindet. Wenn Eltern in Sorgen seien wegen des Heimwegs ihrer Kinder, könnten sie diese aber auch schon vor Schulschluss abholen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

+++ 11:06 Uhr: Thüringer Schüler dürfen fernbleiben +++

In Thüringen haben mehrere Schulen ihren Schülern freigestellt, ob sie zum Unterricht erscheinen. Nach MDR-Informationen betrifft dies unter anderem Schulen im Landkreis Gotha. Auch einige touristische Attraktionen im Land bleiben geschlossen, unter anderem der "egapark" und der Zoo in Erfurt. Die Klassik-Stiftung in Weimar rät vom Betreten des Ilm-Parks während des Sturms ab. In Gera wurden mehrere Friedhöfe vorsorglich geschlossen, auf denen sich alte Bäume befinden.

+++ 10:56 Uhr: Zugverkehr im Westen eingestellt +++

In Nordrhein-Westfalen ist der Zugverkehr bis auf weiteres eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn am Vormittag mit. Betroffen seien sämtliche Verbindungen in Regional- und Fernverkehr. Zudem sind viele Schulen in dem Bundesland geschlossen. In Düsseldorf und Essen forderte die Stadtverwaltung die Eltern auf, wenn möglich ihre Kinder abzuholen. Am Flughafen in Düsseldorf wurden aus Sicherheitsgründen bislang zehn Flüge gestrichen.

+++ 10:17 Uhr: IG Metall sagt Kundgebung ab +++

Die IG Metall hat ihre für Mittag geplante Kundgebung auf dem Schlossplatz im bayerischen Ansbach wegen der Unwetterwarnung abgesagt.

+++ 10:01 Uhr: Stadt Hof schließt alle Turnhallen +++

Aus Sorgen vor möglichen Sturmschäden hat die Stadt Hof in Bayern am Donnerstag vorsorglich alle Turnhallen im Stadtgebiet schließen lassen. Den Schulunterricht hat die Regierung von Oberfranken ab 12:00 Uhr abgesagt. Schüler, die keine Betreuung am Nachmittag haben, könnten aber an den Schulen bleiben. In der Stadt und im Landkreis Hof sowie im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge fällt der Unterricht heute komplett aus.

+++ 09:56 Uhr: Normal-Betrieb am Flughafen Dresden +++

Nach heftigem Schneefall und Problemen am Flughafen Dresden lief der Betrieb am Donnerstagmorgen zunächst wieder reibungslos. Im Flugplan sei alles normal, sagte ein Sprecher. Lediglich eine Verbindung der niederländischen Airline KLM sei gestrichen worden.

+++ 08:35 Uhr: Heftige Böen im Harz +++

Mit heftigen Windböen im Harz kündigt sich "Friederike" an. Es habe teils starker Schneefall eingesetzt, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle in Goslar. Laut Wetterwarte erreichten die Böen auf dem Brocken bereits Stärke elf - Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer. Die Schneehöhe liege bereits jetzt bei 1,5 Metern. Im Oberharz fällt an allen Schulen der Unterricht aus. Auch die Schülerbeförderung wurde eingestellt. Der Landkreis Goslar wies darauf hin, dass Eltern bei gefährlichen Wetterverhältnissen grundsätzlich selbst entscheiden können, ob sie den Schulweg ihres Kindes für zu gefährlich halten und die Kinder in diesem Fall auch zuhause behalten.

+++ 08:29 Uhr: Normal-Betrieb am Flughafen Frankfurt +++

Am größten deutschen Flughafen, dem in Frankfurt/Main herrscht Regelbetrieb. "Wir haben keine Probleme", sagte ein Sprecheram Morgen. Laut Prognosen solle es hier auch ein normaler Tag werden.

+++ 08:17 Uhr: Flüge gestrichen +++