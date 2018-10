Das Klima ändert sich. Innenstädte werden zu urbanen Hitzeinseln. Helfen können sogenannte Frischluftschneisen in Form von Parks und Grünflächen. Diese Flächen speichern weniger Wärme als Beton und dort verdunstet nachts Wasser, das abkühlend wirkt.

Am Dresdner Südhang liegt eine 45 Hektar große Freifläche, die zur Abkühlung Dresdens beitragen könnte. Ein Teil wird noch landwirtschaftlich genutzt und ist schlichtes Ackerland und dadurch besonders attraktiv für Investoren. Auch die Technische Universität Dresden plante hier einen Neubau. Doch Dresdener Bürger setzten sich gegen die Bebauung ein.

So auch Albrecht Pallas, Mitglied der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Es sei eine der größten zusammenhängenden Grünflächen in der Stadt. Eine Mehrheit im Stadtrat habe beschlossen, an dieser Stelle einen Park zu schaffen, den Südpark. "Es ist eben wichtig in einer so großen Stadt wie Dresden auch Grünflächen zu haben", sagt Pallas. Das sei für die Durchlüftung der Stadtteile von Bedeutung. Denn ohne Flächen wie am Dresdner Südhang könnten im Sommer keine Kaltluft entstehen.

Topografie ist entscheidend

Doch nicht jede freie Fläche sei automatisch eine Frischluftschneise, die zur Abkühlung der Stadt beitrage, erklärt der Meteorologe Valeri Goldberg, der an der Technischen Universität Dresden den Klimawandel in Ballungsgebieten erforscht. Es müsse geschaut werden, wo überhaupt Luft fließe, ob die entsprechende Topografie vorhanden sei. "Das heißt im flachen Gebiet innerhalb der Stadt wird die auch nicht fließen."

Das hänge auch von der Geländeform ab, ob es ein Tal sei oder eine Kuppe. Eine Bebauung im Dresdner Elbtal habe kaum Auswirkung auf die Zufuhr von Frischluft. "Wichtig sind in Dresden vor allem Freiflächen wie am Südhang", meint Goldberg. "Das ist in Dresden eigentlich ganz günstig gegeben, weil wir auf Grund der Topografie eigentlich viele Gefälle haben." Also Gelände, wo auch kleine Täler seien. "Im Umland haben wir zum Glück noch viele Flächen, Felder, Wiesen, wo dann auch Luft auskühlen kann." So dass es eigentlich auf beiden Seiten der Stadt Gelegenheit gebe, dass dort Kaltluft hineinfließen könne.

Gewässer als Kühlung für Städte

Für ein gutes Stadtklima sollen die Hänge am Stadtrand unbebaut bleiben. Deshalb werden in Dresden erst einmal Baulücken im Zentrum geschlossen. Die Stadtviertel sind schon heute durch Grünflächen miteinander verbunden. Doch für ein gutes Stadtklima reichten die Grünflächen allein nicht aus, erklärt Christan Korndörfer Leiter des Umweltamtes in Dresden: "Das Rückgrat dieser Grünstrukturen, sind unsere städtischen Gewässer. Dort entlang sickert abends Kaltluft und diese Ströme verstärken sich dann nachts." Dies würde dann zum Temperaturausgleich führen. Diese Überwärmung, wie es sie zum Beispiel in Stuttgart gebe, findet Korndörfer in Dresden nicht.