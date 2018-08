Fünf Jahre Rechtsanspruch In Leipzig fehlen rund 500 Kita-Plätze

Zuerst hat sich die Leipzigerin Susanne Klimmroth gefreut. Sie habe recht schnell, innerhalb von zwei Monaten, einen Kitaplatz für ihre Tochter gefunden, mit sehr netten Erzieherinnen, erzählt sie. Nach und nach allerdings stellte sie fest, wie marode die Kita im Stadtteil Seehausen ist. "An der Fassade, wenn es viel regnet, drückt das Wasser rein. Und die Heizungen sind nicht regulierbar, die Dachrinnen sind rostig, also der Verfall ist schlimm."

Baulicher Zustand und Zuzug machen zu schaffen

Doch in Leipzig wird zurzeit jeder Kita-Platz gebraucht, auch in maroden Einrichtungen. In der Stadt fehlten aktuell rund 500 Betreuungsplätze, sagt Jens Kabisch vom Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt. Der Grund für den Mangel: Leipzig hat seit Jahren einen Kinderboom. "Letztlich wächst die Stadt deutlich dynamischer, als wir angenommen haben. Da ist die Geburtenrate das eine, die kann man gut prognostizieren. Beim Zuzug wird es schwieriger. Und dass die Stadt in beiderlei Hinsicht attraktiv ist, ist grundsätzlich eine sehr schöne Nachricht. Das stellt uns aber auch vor erhebliche Herausforderungen."

Gutes Personal händeringend gesucht

Leipzig ist die Stadt in Sachsen, die sich am schwersten damit tut, den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz zu erfüllen. Dieser Anspruch wurde vor fünf Jahren eingeführt. Auf dem Land bekommt man heute in der Regel einen Kita-Platz. In den stark wachsenden Großstädten ist das dagegen schwieriger. Wie die Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, entstanden in ganz Sachsen seit 2013 rund 150 neue Kitas. Die Zahl der Kinder in den Einrichtungen hat sich um 40.000 erhöht, die der Erzieher um 4.000. Eines der größten Probleme in den kommenden Jahren werde jetzt die Personalsuche werden, sagt Jens Kabisch von der Stadt Leipzig:



"Die Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt werden knapp, gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sind nur schwer zu finden. Zumal wir als Stadt in Konkurrenz zu den freien Trägern stehen, weswegen übrigens auch Erzieherinnen und Erzieher in Leipzig deutlich besser bezahlt werden als das noch vor mehreren Jahren der Fall war."

Einkommen müssen attraktiver werden

Knapp 2.700 Euro brutto verdient eine Erzieherin, die gerade angefangen hat, laut Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Doch nicht alle zahlten nach Tarifvertrag, sagt Manuela Schmidt von der Gewerkschaft Verdi. Sie fordert die Politik auf, Weichen zu stellen, um den Job attraktiver zu machen, nicht nur für Neuanfänger, sondern auch für langjährig Beschäftigte.