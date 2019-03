Neuseeland Zahl der Toten nach Terroranschlag steigt auf 50

Die Polizei im neuseeländischen Christchurch hat bekannt gegeben, dass die Zahl der Toten nach dem Terroranschlag auf 50 gestiegen ist. Eine weitere Leiche sei jetzt erst in einer Moschee entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen (Ortszeit).

Weitere 50 Menschen seien bei dem Attentat verletzt worden, sagte der Sprecher weiter. 36 von ihnen befänden sich in einem Krankenhaus. Der Zustand von zwei Menschen sei kritisch. Das jüngste Opfer ist den Angaben zufolge zwei Jahre alt.

Bei dem mutmaßlichen Attentäter handelt es sich um einen in Australien geborenen Mann. Die Behörden beschrieben ihn als "extremistischen, rechtsgerichteten, gewalttätigen Terroristen". Zwei weitere Verdächtige, die die Polizei zunächst festgenommen hatte, wurden wieder freigelassen, da sie nicht in den Anschlag verwickelt seien.

Der 28-Jährige hatte den bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst während des Freitagsgebets in der Al-Noor-Moschee im Zentrum von Christchurch auf muslimische Gläubige geschossen. Danach sei er in eine weitere, fünf Kilometer entfernte Moschee gefahren und habe dort weitere Menschen erschossen. Bei den Opfern handele es sich um Muslime aus verschiedenen Staaten der Welt.

Mit Blumen gedenken Passanten an einem provisorischen Denkmal den Opfern. Bildrechte: dpa

Inzwischen wurde der mutmaßliche Attentäter barfuß und in Handschellen einem Richter vorgeführt. In der dreiminütigen Anhörung wurde der Mann zunächst wegen eines Mordes angeklagt. Weitere Mordanklagen sollen später folgen. Am 5. April soll der Hauptverdächtige des Terroranschlags von Christchurch wieder vor Gericht erscheinen.