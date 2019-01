Einen Tag nach der Explosion in einem Plattenbau im russischen Magnitogorsk haben die Ermittler einen zehn Monate alten Jungen aus den Trümmern geborgen. Er wurde mit schweren Verletzungen und Erfrierungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem örtlichen Gouverneur hatte das Baby die eiskalte Nacht bei bis zu minus 27 Grad nur überlebt, "weil es in einer Wiege lag und warm eingewickelt war". Seine Mutter überlebte das Unglück ebenfalls.

Das Kind überlebte bei bis zu minus 27 Grad. Bildrechte: dpa