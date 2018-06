Überlebende, Angehörige von Opfern und Helfer haben am Sonntag im niedersächsischen Eschede der ICE-Katastrophe vor 20 Jahren gedacht. Unter den 101 Kirschbäumen, die im Gedenken an die Opfer des Unglücks von 1998 gepflanzt wurden, erinnerten sie an die Toten und an die Geschehnisse dieses Tages.

Weil: Technik bietet keine ständige Sicherheit

Als einer der ersten Redner trat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ans Pult. "Technik bietet keine ständige Sicherheit", mahnte er. Die Katastrophe sei vor 20 Jahren wie ein Blitz über Menschen hereingebrochen, die dem Zug voll und ganz vertraut hätten. Das zeige, dass die Einführung neuer Technik äußerster Sorgfalt bedürfe.

Diese Katastrophe ist unvergessen. Nicht nur bei denen, die direkt damit konfrontiert waren, auch in der breiten Öffentlichkeit. Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen

Bahn erneuert Bitte um Entschuldigung

Bahnchef Richard Lutz bekräftigte in seiner Rede die Bitte um Entschuldigung für das entstandene menschliche Leid.

(...) wir müssen dazu stehen, dass wir dieser Verantwortung an diesem Tag nicht gerecht geworden sind. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn

Die Erinnerung an Eschede sei ständige Mahnung, dass Sicherheit Vorrang vor allem Anderen haben müsse, so Lutz weiter. Ennak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, ergänzte, die für Sicherheit Zuständigen müssten ständig an ihre Verantwortung erinnert werden. An dieser Stelle dürfe man nicht sparen.

Betroffene beklagen mangelnde juristische Folgen

Heinrich Löwen, Gründer der "Selbsthilfe Eschede" Bildrechte: dpa Durch die Gedenkveranstaltung in Eschede führte der Gründer der "Selbsthilfe Eschede", Heinrich Löwen. Er hatte am 3. Juni 1998 Frau und Tochter verloren. Löwen sprach erneut von einer vermeidbaren Katastrophe und einer gescheiterten juristischen Aufarbeitung. "Es waren Fehleinschätzungen von Menschen, die zu diesem Unglück führten - Fehlleistungen", so Löwen.

Feuerwehrchef: Glück im Unglück

Der damalige Einsatzleiter der Feuerwehr, Gerd Bakeberg, erinnerte an die außerordentliche Leistung der Rettungskräfte. Er hebt aber auch die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Einwohner von Eschede hervor, die zum Teil Ersthilfe geleistet hätten, bis professionelle Retter eintrafen.