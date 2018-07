Bereits am Donnerstagabend hat das Einsatzführungskommando der Bundeswehr an das gescheiterte Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 und die Opfer des Nationalsozialismus mit einer Gedenkstunde und Kranzniederlegungen erinnert. An der Feier in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Schwielowsee bei Potsdam nahmen neben Vertretern von Politik und Bundeswehr auch Angehörige der Familie Tresckow teil, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos.