Der Bischof von Carcassone und Narbonne, Alain Planet, sagte bei dem Gottesdienst, jetzt sei nur die Stunde für Gebet und Mitgefühl. Er forderte die Neugründung einer Gesellschaft, in der solche Ereignisse nicht mehr möglich seien. Der Pfarrer von Trèbes, Philippe Guitart, warnte vor allgemeinen Schuldzuweisungen an Muslime. Die Menschen müssten lernen, miteinander zu leben. An dem Gottesdienst in der Saint-Etienne-Kirche nahmen auch Vertreter der muslimischen Gemeinschaft teil.

Ein islamistischer Attentäter hatte am Freitag zunächst in der nahegelegenen Stadt Carcassonne ein Auto geraubt. Danach nahm der 25-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln in einem Supermarkt in Trèbes mehrere Geiseln und tötete drei Menschen.



Außerdem schoss und stach er auf den Polizist Arnaud Beltrame ein, der sich gegen eine weibliche Geisel hatte austauschen lassen. Der 44-jährige Beamte starb am Sonnabend an seinen schweren Verletzungen. Beltrame soll zusätzlich mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden.



Der Attentäter wurde von einem Sonderkommando der Polizei erschossen. Er hatte sich als "Soldat" der IS-Terrormiliz bezeichnet. Ermittler fanden nach eigenen Angaben später bei einer Hausdurchsuchung in Carcassonne ein handgeschriebenes Testament, in dem er sich zum IS bekannte.