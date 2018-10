Was Holzapfel ärgert, ist aber die Art und Weise, wie mit Knabe umgegangen wurde. "Trotz aller vielleicht berechtigten Vorwürfe kann man einen Mann, der sich um diese Gedenkstätte verdient gemacht hat – und das ist Knabe zweifellos – nicht einfach so per Order öffentlich kaputtmachen, indem man erklärt, man würde ihm aufgrund der erhobenen Vorwürfe kündigen." Holzapfel hätte sich eine dreimonatige Beurlaubung Knabes gewünscht. In dieser Zeit hätten die Vorwürfe gründlich untersucht und aufgearbeitet werden können, um danach Konsequenzen zu ziehen.