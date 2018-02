"Es steht nirgendwo, dass es verboten ist, einen Reifen zu wechseln. Es steht nur in der Straßenverkehrsordnung, dass ich mich so verhalten muss, dass niemand anderes gefährdet werden kann." Das sagt der Verkehrsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverbands Wirtschaft, Verkehr und Logistik, Detlef Neufang. Aber natürlich setze derjenige, der bei einem Reifenwechsel halb auf der Fahrbahn stehe, sich und andere Autofahrer großer Gefahr aus. Deswegen, so Neufang, hätten "viele unserer Mitgliedsunternehmen Anweisungen an das Fahrpersonal erteilt, grundsätzlich keine Reparaturarbeiten, welcher Art auch immer, selbst fortzunehmen."