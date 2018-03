Edouard Philippe spricht von einer ernsten Lage in Trèbes.

Edouard Philippe spricht von einer ernsten Lage in Trèbes. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Lage unklar Tote bei Geiselnahme in Südfrankreich

In Südfrankreich hat ein Mann in einem Supermarkt mehrere Geiseln genommen. Zuvor hatte er um sich geschossen und sich zur Terrormiliz IS bekannt. Frankreichs Regierungschef Philippe sprach von einer "ernsten Situation".