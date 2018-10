Bei dem Geiselnehmer von Köln handelt es sich um einen 55-jährigen Syrer, dessen Ausweis am Tatort gefunden wurde. Das sei "zweifelsfrei" erwiesen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Täter polizeibekannt und labil

Der Syrer lebte demnach seit März 2015 in Deutschland, die meiste Zeit in Köln, und habe eine Aufenthaltserlaubnis bis 2021. Der Mann sei "kriminalpolizeilich umfangreich in Erscheinung getreten". In insgesamt 13 Fällen sei es um Drogen, Diebstahl, Bedrohung, Betrug und Hausfriedensbruch gegangen.

Der Syrer habe in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft gelebt und sei psychisch nicht in der Lage gewesen, einer Arbeit nachzugehen. Laut den Ermittlungen leben auch der Bruder und der Sohn des Täters in Deutschland. Seine Frau soll sich noch in Syrien aufhalten. Ihre Anträge auf Einreise nach Deutschland seien zweimal abgelehnt worden.

Motiv weiter unklar