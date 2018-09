Trotzdem kein Grund zur Panik, denn es gibt finanzielle Abhilfe, weiß Markus Berkenkopf vom Bund der Steuerzahler: "Die Abwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs ermittelt. Nun ist es aber so: Wenn ich den Garten wässere, dann geht dieses Frischwasser ja nicht in die Kanalisation. Und da sagt die Rechtsprechung, dass das dann auch nicht abgerechnet werden darf."

In diesem Sommer sei es besonders auffällig. Da besonders viel gegossen worden sei, sei auch besonders wenig in die Kanalisation eingeleitet worden. So hätten viele sehr hohe Abwassergebühren produziert, die faktisch gar nicht angefallen seien, so Berkenkopf.