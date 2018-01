Geleaktes Strategiepapier der Polizei Leipzig Polizeipräsident Merbitz weist "Notstand"-Vorwurf zurück

Berichte über ein angebliches Geheimpapier der Polizeidirektion Leipzig haben am Wochenende für Aufregung gesorgt. Tag24, die Online-Ausgabe der "Dresdner Morgenpost", meldete, in dem internen Lagebericht erkläre die Leipziger Polizei den Notstand. Zudem decke der Bericht Schummeleien in der Kriminalstatistik auf. Was ist dran? Und was sagt Leipzigs Polizeipräsident Bernd Merbitz dazu?

von Ine Dippmann, Sachsen-Korrespondentin für MDR AKTUELL