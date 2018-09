Die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland sind einer Allensbach-Studie zufolge tief verunsichert. Trotz ihrer guten wirtschaftlichen Situation fürchtet die "Generation Mitte" um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Stabilität.

Zwei Drittel der Befragten beurteilten demnach den gesellschaftlichen Zusammenhalt als zu schwach. Nur noch 27 Prozent hätten Vertrauen in die politische Stabilität des Landes, sagte die Geschäftsführerin des Institutes für Demoskopie Allensbach, Renate Köcher, am Mittwoch in Berlin. Das seien deutlich schlechtere Werte als in den vergangenen Jahren.

Die "Generation Mitte" sagt, es gibt immer mehr Materialismus, mehr Vorbehalte gegenüber Ausländern, eine zunehmende Rücksichtslosigkeit, weniger Hilfsbereitschaft, weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft und weniger Bereitschaft, Regeln zu akzeptieren. Renate Köcher Institut für Demoskopie Allensbach

Gefragt wurden im Juli 2018 Vertreter der sogenannten "Generation Mitte". Sie gelten als die "Leistungsträgern der Gesellschaft", wie es in der Studie des Instituts Allensbach im Auftrag der Versicherer heißt. Diese bundesweit etwa 35 Millionen Menschen stellten 70 Prozent der Erwerbstätigen und mehr als 80 Prozent der steuerpflichtigen Einkünfte.

Sicherheitsvertrauen erodiert

Obwohl es der "Generation Mitte" wirtschaftlich so gut gehe wie nie, plagten sie große Sorgen, sagte Köcher. So finden 67 Prozent, dass die Gesellschaft materialistischer, egoistischer und intoleranter geworden ist. Im Jahre 2016 lag dieser Wert noch bei 56 Prozent.

Das Sicherheitsvertrauen in die politische Stabilität in Deutschland "erodierte" laut Köcher von 49 Prozent im Jahr 2015 auf nur noch 27 Prozent. Nur ein Drittel der Befragten sei überzeugt, heute in einer glücklichen Zeit zu leben. 42 Prozent hielten die Zeiten sogar für ausgesprochen schwierig.

Persönliche Lage sehr gut

Im Kontrast dazu steht die Einschätzung der Befragten bezüglich ihrer persönlichen Situation: 42 Prozent der Befragten empfinden sich über die vergangenen Jahre hinweg betrachtet als Wohlstandsgewinner, nur 18 Prozent beklagen eine Verschlechterung. Diese gehören zumeist zu den unteren sozialen Schichten.

Nur noch elf Prozent sehen die Gefahr eines sozialen Abstiegs (2016: 15 Prozent), 83 Prozent dagegen gar keine oder eine weniger große Gefahr. Nur zwölf Prozent der Befragten machen sich noch Sorgen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Das ist der niedrigste Wert seit der ersten Erhebung der Studie im Jahr 2013. Allerdings fürchten bei den Einkommenschwachen immerhin 25 Prozent um ihre Arbeit.

Trendwende bei Stimmung

Die Studie in Auftrag gegeben hat die deutsche Versicherungswirtschaft. Deren Präsident Wolfgang Weiler erkennt eine Trendwende in dem Widerspruch aus finanzieller Zufriedenheit einerseits und dem negativen Blick auf die Welt andererseits: "Denn über Jahrzehnte hatten wir ja die Regel: Wenn es den Menschen ökonomisch gut geht, wenn die Wirtschaft brummt, dann ist auch die Stimmung gut. Das scheint in diesem engen Zusammenhang nicht mehr der Fall zu sein – jedenfalls aktuell nicht mehr."

Themen, bei denen jeder selbst etwas tun könnte, doch zur Selbstkritik sind die 30-59-Jährigen nicht bereit, sagt Meinungsforscherin Köcher: "Man sieht sich eher als Opfer von Entwicklungen, bei denen man glaubt, dass man sie nur in einem überschaubaren Bereich entwickeln kann." Deshalb würden Freundschaften und Familie wichtiger in der Wahrnehmung - der Glaube an die Gesellschaft dagegen schwinde.