Raymond Walk hat fast drei Jahrzehnte bei der Polizei gearbeitet. Jetzt sitzt er für die CDU im Thüringer Landtag. Kein Wunder, dass ihm Sicherheitsthemen besonders am Herzen liegen. Im Parlament hält er die rot-rot-grüne Regierung mit Anfragen zu Personalproblemen, Überwachungstechnik und Kriminalität auf Trab.

Neun Häftlinge ohne Prozess entlassen

Unlängst wollte er zum Beispiel wissen, wie häufig mutmaßliche Straftäter vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das Ergebnis findet er beunruhigend: "War es 2015 noch ein U-Häftling, der aufgrund des Verstoßes gegen das sogenannte Beschleunigungsgebot in Haftsachen vor Beginn der Hauptversammlung auf freien Fuß gesetzt wurde, waren es im letzten Jahr bereits neun Beschuldigte. Ein Blick in das Bundesgebiet macht deutlich, dass Thüringen dort trauriger Spitzenreiter ist."

Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr 51 Tatverdächtige vor Prozessbeginn aus der U-Haft entlassen worden, weil die Ermittlungen zu lange dauerten. So steht es in einer Statistik des Deutschen Richterbundes. Auf Thüringen entfallen also fast 20 Prozent der Fälle.

Zu wenig Personal?

Der CDU-Abgeordnete Walk sieht dafür vor allem einen Grund: "Es fehlt an Personal. Auch wenn sich in Erfurt am Landgericht etwas getan hat, sind die anderen Gerichte nach wie vor in einer schwierigen Situation." Vom Justizminister erwartet er, dass er "diesen unhaltbaren Zustand beseitigt." Der schreibt in seiner Antwort auf die kleine Anfrage, dass die Gerichte annähernd auskömmlich besetzt seien.



Für Stefan Giebel, Leiter des kriminologischen Dienstes, greift die Argumentation vom mangelnden Personal aber ohnehin zu kurz. Problematischer seien die aufwendigen Strafverfahren: "Die Ermittlungen können aus verschiedenen Gründen stocken. Es kann sein, dass die Zeugen ihre Aussagen zurückziehen." Probleme gebe es auch, wenn andere Ermittlungsbehörden hinzugezogen werden müssen "und leider diese Rückmeldung nicht kommt."

Die Zahlen relativieren sich

Und dann wäre da noch das "Phänomen der kleinen Zahl", wie Giebel es nennt. Jedes Jahr landen zwischen 600 und 800 Personen in Thüringen in U-Haft. Neun davon mussten 2017 vor Prozessbeginn entlassen worden. Aus dieser kleinen Zahl ließe sich noch keine Tendenz ablesen.