Am Ben-Gurion-Flughafen von Tel Aviv in Israel hat es am Mittwoch einen Flugzeugzusammenstoß mit einem Flugzeug aus Deutschland gegeben. Demnach war eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Germania am Boden mit einer Maschine der israelischen Airline El Al zusammengestoßen. Nach Angaben einer Germania-Sprecherin gab es zumindest in dem deutschen Flugzeug keine Verletzten. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll es stark geregnet haben.