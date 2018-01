Das besondere elektronischen Anwaltspostfach "beA" sollte dafür sorgen, dass Post elektronisch geschützt über ein eigenes E-Mail-System zwischen Anwälten und Justizbehörden hin und her verschickt werden kann. Sicher und schnell war die Devise, denn immerhin sollten hierüber beispielsweise Klagen und Mandantenakten versendet werden. Doch sicher war das System nicht und deshalb wurde es schnell abgeschaltet, bevor es ab Jahresbeginn gesetzlich in jeder Kanzlei vorhanden sein sollte. Der Leipziger Rechtsanwalt Uwe Steinmetz bringt das Problem auf den Punkt: "Seit dem ersten Januar 2018 müsste es online sein. Ist es aber leider nicht, sodass wir Anwälte uns gegenseitig eigentlich nicht ganz gesetzeskonform verhalten."

Markus Drenger, ein IT-Experte des Chaos Computer Clubs, hatte kurz vor Weihnachten entdeckt , was zuvor in der 15 Monaten Probephase niemandem aufgefallen war: "Da war zum Beispiel ein Server-Zertifikat auf dem lokalen Rechner installiert - inklusive dem privaten Schlüssel. Einem Schlüssel, den der Anbieter nicht hätte herausgeben dürfen."

Für Nicht-IT-Experten: Der Zustand war so, als würde ein Türschlüssel direkt neben dem Türschloss an der Wand hängen. Ein Missbrauch durch Fremde hätte also einen großen Schaden herbeiführen können.