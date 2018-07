Wie viele an Krebs erkrankte Menschen die Medikamente bekommen haben, ist noch unklar.

Arzneimittel-Skandal Gestohlene Krebsmedikamente gingen auch nach Mitteldeutschland

Möglicherweise gestohlene und gefälschte Krebsmedikamente kursierten offenbar monatelang über einen Brandenburger Händler in ganz Deutschland. Auch an Apotheken in Mitteldeutschland wurden sie verkauft. Nun wird ihre Schädlichkeit geprüft.