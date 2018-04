Schüler rasten aus – jede dritte Thüringer Lehrkraft ist in jüngster Vergangenheit Opfer von Gewalt geworden. Die entsprechende Umfrage des Thüringer Lehrerverbandes liefert zahllose Beispiele, die sich so lesen: "Ich werde fast täglich von einem Schüler angegriffen. Er schlägt und tritt mich", "Messerangriff eines Grundschülers aus der 2. Klasse", "Ein Schüler hat mein Auto beschädigt", "Ein Schüler hat mir in mein Ohr gepfiffen, so dass ich ein Lärmtrauma davongetragen habe".

Ein Schüler malte ein Bild an die Tafel: der Lehrer – ich – wurde erstochen. Zitat aus der Umfrage des Thüringer Lehrerverbandes

Besonders erschreckend findet Rolf Busch, der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbands, dass die meisten betroffenen Lehrkräfte an Grundschulen arbeiten: "Entscheidend ist, dass wir Jahr für Jahr erleben, dass sich die Erziehung unserer Kinder ändert. Das heißt also: wir haben jetzt nicht nur Probleme mit Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen, sondern wir haben auch Kinder von Eltern, wo Kinder das erste Mal das Wort 'Nein' hören, wenn sie in die Schule kommen."

Kritik am Schulpsychologischen Dienst

So harmonisch geht es in vielen Grundschulen Thüringens schon lange nicht mehr zu. Bildrechte: IMAGO Ein weiterer Grund für die hohe Gewalt an Grundschulen könne sein, dass dort besonders viele weibliche Pädagogen arbeiten. Die Umfrage unter 350 Lehrkräften hat nämlich ergeben, dass in fast 80 Prozent der Fälle Frauen die Opfer von Schülergewalt sind. Meistens trifft es berufserfahrene Lehrerinnen über 50. Wirksame Hilfe sei nicht in Sich, resümiert Bernd Fröhlich, ebenfalls vom Thüringer Lehrerverband: "Der Schulpsychologische Dienst wird vergleichsweise selten in Anspruch genommen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit das Problem zu lösen. Als Gründe gaben die Lehrer an: der Schulpsychologische Dienst in den Schulämtern sei schwer erreichbar, hätte kaum freie Kapazitäten, hätte eh nichts gebracht oder irgendwas verändert."

Busch: "Lehrer sollen gewalttätige Kinder anzeigen"

Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes, will gegen die Tabuisierung von Schülergewalt vorgehen. Bildrechte: dpa Die Tabuisierung und die Konsequenzlosigkeit von Schülergewalt, das ist das, wogegen die Thüringer Lehrerschaft angehen will. Verbandschef Rolf Busch rät deshalb zu einer drastischen Maßnahme: Lehrer sollen gewalttätige Kinder bei der Polizei anzeigen, auch wenn unter 14-Jährige nicht strafmündig seien. "Allerdings hören wir immer wieder, dass Schüler die dann das 14. Lebensjahr vollendet haben und weiterhin auffällig sind, im ersten Kontakt mit der Justiz als unbescholten gelten. Deshalb ist es ein Punkt, wenn eine solche Strafanzeige vorliegt", so Busch weiter.

Lehrerverband fordert mehr Personal

Natürlich seien Anzeigen oder Schulverweise keine echte Lösung, sondern bestenfalls abschreckende Maßnahmen. Wirkliche Abhilfe würde, laut Lehrerverband, nur eines schaffen: mehr Personal. "Die Lösung kann nur so sein, dass wir nicht nur mehr Lehrer und Erzieher in Kitas bekommen, sondern eben auch Fachleute, die uns in so einer Situation unterstützen, um da noch was zu retten, wo es noch zu retten ist", erklärt Busch.