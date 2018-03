Annegret Dobel ist Pflegefachkraft in einem Altenheim in Leipzig. Sie heißt nicht wirklich so. Weil sie keinen Ärger mit ihrem Arbeitgeber will, haben wir ihren Namen geändert. Die 46-Jährige schildert eine Situation im Job: Ein älterer Herr, der in einem Seniorenheim lebt, schon leicht dement und gebrechlich ist, will sich seit Wochen nicht baden lassen, wäscht sich aber auch nicht selbst.