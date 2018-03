Gewaltprävention Wie funktioniert Anti-Gewalt-Arbeit für Zuwanderer?

Wer nach Deutschland zuwandert, muss sich oft in einem neuen System zurechtfinden: von der Sprache bis hin zur gesellschaftlichen Rolle der Frau. Gewalt gegen Frauen und Kinder ist auch in deutschen Familien immer wieder ein Problem – bei Zugewanderten ist aber häufig schon die Sprache eine Hürde, um gegenzusteuern. Ein bundesweites Programm setzt genau dort an und richtet sich auch konkret an Männer. MDR AKTUELL hat ein afghanisches Paar getroffen, das sich in der Gewaltprävention engagiert.

von Rebecca Nordin Mencke, MDR AKTUELL