Netta sagte, sie wolle ihren Sieg beim ESC dazu nutzen, junge Menschen zu mehr Selbstbewusstsein zu motivieren. Sie selbst habe realisiert, dass sie etwas Besonderes machen könne: Die Leute dazu zu animieren, sich so zu feiern, wie sie sind. Sie nennt sich selbst wegen ihres kräftigen Körpers ein "fettes Mädchen". Ihr Lied "Toy" ("Spielzeug") behandelt die #MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe. Frauen, so die Botschaft, seien nicht das Spielzeug von Männern.

Michae Schulte - mit Pop-Ballade auf einen beachtlichen Platz vier. Bildrechte: dpa

Der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte kam mit seiner Popballade "You let me walk alone" ("Du lässt mich alleine weitergehen") auf Platz 4. Der 28-Jährige hatte das Lied seinem verstorbenen Vater gewidmet. Zu seiner Platzierung sagte Schulte, er hoffe,sie sei ein Signal. In Deutschland sei die Stimmung nach dem schlechten Abschneiden der vergangenen Jahre dem Wettbewerb gegenüber negativ geworden.