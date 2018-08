Mit Sturmböen und Starkregen ist Gewittertief "Nadine" am Donnerstag über Deutschland hereingebrochen. Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde ließen vielerorts Bäume umbrechen. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste sorgten in vielen Regionen für Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr.

Zahlreiche Zugausfälle

Am Flughafen Frankfurt wurde der Bahnverkehr wegen des Unwetters zeitweise lahmgelegt. Bildrechte: dpa Am Frankfurter Hauptbahnhof wurde der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt. In der Folge kam es zu Zugverspätungen auf zahlreichen Strecken im Bundesgebiet. Erst am späten Nachmittag rollte der Bahnverkehr in Frankfurt wieder an. Auch die ICE-Linie 10 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet musste wegen des Unwetters unterbrochen werden. Heftige Unwetter sorgten auch im Norden Deutschlands für zahlreiche Streckensperrungen. In Hamburg wurde auch der U- und S-Bahn-Verkehr stark eingeschränkt.

Airport Frankfurt zeitweise lahmgelegt

Am Flughafen Frankfurt am Main wurde am Nachmittag der Flugverkehr zeitweise komplett lahmgelegt. Wegen einer Gewitterzelle über dem Airport-Gelände wurde die Abfertigung für eine halbe Stunde eingestellt. Bis zum Abend wurden 141 Flüge annulliert. Insgesamt waren für den ganzen Tag mehr als 1.500 Starts und Landungen geplant.

Staubwolke behindert Verkehr auf A4 in Thüringen