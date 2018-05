Wer Magdeburg auf der B81 Richtung Harz verlässt, landet nach ein paar Kilometern in Egeln. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung an die Ehle, einem kleinen unscheinbaren Flüsschen. Ein Schild warnt: Das Betreten des Uferbereiches und die Wasserentnahme sind verboten! Chlorverbindungen vergiften den Schlamm.

Beruhigende Nachrichten für die Menschen. Das denkt auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Egelner Mulde. Michael Stöhr betont auch, dass die Stimmung unter den Bürgern sachlich und ruhig ist. Das war sie auch nach den ersten Meldungen über die giftigen Verbindungen Anfang des Jahres: "Die Leute in den Gemeinden haben das relativ gelassen hingenommen. Das war wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass man hier mit dem Zustand, also der ehemaligen Chemieproduktion, schon seit 1950/60-Jahren lebt."

Der Eindruck sei nun ein anderer, erklärt Michael Stöhr, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde an der Ehle. Er will das Ministerium immer wieder an das Versprechen erinnern. "Das heißt also, die Bevölkerung kann nichts für die damalige Chemieproduktion. Wir als Kommune können auch nichts dafür. Es gibt hier keinen Verursacher, dessen man habhaft werden könnte. Also ist aus meiner Sicht das Land in der Pflicht, eine finanzielle Lösung zu präsentieren."