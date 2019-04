Was sind Kindererziehungszeiten? Wer Kinder erzieht, ist in der Arbeit eingeschränkt. Daher rechnet die Rentenversicherung bestimmte Zeiten der Kindererziehung so an, als wären Beiträge eingezahlt worden - sogenannte Kindererziehungszeiten. Die Beiträge zahlt der Bund - und zwar in dessen ersten drei Lebensjahren in der Höhe eines Durchschnittsverdieners. Laut Sozialgesetzbuch kann die Beiträge aber immer nur einer in Anspruch nehmen, nämlich der, der das Kind überwiegend erzieht. Erziehen Vater und Mutter Kinder gemeinsam, hat grundsätzlich die Mutter Anspruch auf Kindererziehungszeiten.