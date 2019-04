Nazi-Symbolik Diskussion über Kirchenglocken in Mitteldeutschland

In den evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland hängen immer noch neun Glocken mit Nazi-Symbolik: sechs in Thüringen und drei in Sachsen-Anhalt. Wo genau, das wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Auch weil noch nicht klar ist, wie mit den Nazi-Glocken umgegangen werden soll. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland lädt die betroffenen Gemeinden deshalb am Freitag an einen runden Tisch.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL