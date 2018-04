In Leipzig gibt es hingegen eine Kleingartenordnung, in der das umweltfreundliche Gärtnern gefordert wird. Ein ausdrückliches Verbot von Glyphosat gibt es aber nicht. Auf Nachfrage in einem Leipziger Kleingartenverein bestätigt dieser, dass man den Mitgliedern vertraue und es deshalb auch keine Kontrollen gäbe.

Sicherlich bei der LVB, die in ihren Gleisbetten Pestizide verwendet, da muss noch was getan werden.

Auch bei der Verpachtung von Grundstücken, an zum Beispiel Sportvereine oder in der Landwirtschaft, könnte es noch Ausnahmen geben. Einige der Verträge liefen schon über Jahre. In diesen spiele Glyphosat noch keine Rolle. Die Pächter müssten sich daher nicht an die Selbstverpflichtung der Stadt halten.