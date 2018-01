Der wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning ist mit seinem Gnadengesuch gescheitert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch mit.

Gröning war 2015 durch das Landgericht Lüneburg zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 96-Jährige soll nun zügig seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Uelzen antreten. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte angekündigt, Gröning zeitnah die Ladung zum Strafantritt zu schicken. Eine Beschwerde aus Gesundheitsgründen hatte das Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz bereits abgewiesen . Damit war der Rechtsweg für den früheren SS-Mann und seinen Anwalt ausgeschöpft. Das Urteil ist seit September 2016 rechtskräftig.

Der 1921 in Nienburg an der Weser geborene Gröning war von September 1942 bis 1944 in der Verwaltung des KZ Auschwitz tätig, wo er zum Zeugen des industrialisierten Massenmordes durch Gas und anderer Morde wurde.



Nach mehreren Versetzungsgesuchen war der damalige SS-Unterscharführer (Unteroffizier) im Oktober 1944 aus der Lager-SS zu einem Waffen-SS-Verband an die Westfront versetzt worden, wo er 1945 in britische Gefangenschaft geriet. Ein 1978 gegen Gröning eröffnetes Ermittlungsverfahren war 1985 wieder eingestellt worden. Im Prozess gegen einen SS-Mann in Duisburg trat er 1991 als Zeuge auf.