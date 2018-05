Die Studie beschreibt, wie sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren in Deutschland verändert hat. Aus ihr geht weiterhin hervor, dass ein Neuntel aller Vollzeitbeschäftigten mehr als 48 Stunden pro Woche arbeitet. Im Jahr 2016 seien 1,8 Milliarden Stunden über Plan gearbeitet worden, davon rund die Hälfte unbezahlt. Vor 20 Jahren seien noch zwei von drei Überstunden bezahlt worden. Überdies arbeite ein Viertel der Erwerbstätigen samstags. Der Anteil derjenigen, die sonntags arbeiten, liege bei 14 Prozent.



44 Prozent aller neu eingestellten Mitarbeiter erhalten laut der Studie befristete Verträge. Bei den unter 35-Jährigen würden sogar mehr als 60 Prozent mit dieser Ungewissheit leben. Im öffentlichen Dienst oder im Wissenschaftsbetrieb sei dies sogar die Regel. Nur jeder zweite Beschäftigte arbeite in einem tarifgebundenen Betrieb. Ein Achtel der Erwerbstätigen habe einen Minijob oder einen Ein-Euro-Job.