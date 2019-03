Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat auf der Gala zur Verleihung der "Goldenen Kamera" eindringlich für mehr Klimaschutz geworben. "Ihr habt Einfluss auf Milliarden Menschen", sagte die 16-Jährige bei der Festveranstaltung am Samstagabend in Berlin. "Wir schaffen das nicht ohne euch Prominente. Nutzt eure Stimmen, um der Welt zu vermitteln, dass unser Haus in Flammen steht", sagte Thunberg. Sie könnten die Leute wach rütteln. "Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte."