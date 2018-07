Die griechische Regierung vermutet Brandstiftung hinter den Feuern in den Wäldern nahe Athen. Es gebe ernsthafte Hinweise darauf, dass der besonders zerstörerische Brand im Küstenort Mati auf kriminelle Handlungen zurückgehe, sagte der stellvertretende Minister für Katastrophenschutz, Nikos Toskas, am Donnerstagabend.

Demnach zeigen Satellitenaufnahmen, dass am Montag 13 Brände nahe Athen gleichzeitig ausbrachen. Zudem gebe es Zeugenaussagen, auf die er aber nicht näher eingehen könne, sagte der Minister. Die Beweismaterialien seien der Justiz übergeben worden, die in der Sache ermittele.

Toskas sagte weiter, dass die rasend schnelle Ausbreitung des Feuers in Mati und Rafina sowie anderen Ortschaften durch extreme Wetterbedingungen begünstigt worden sei. In diesem Feuer waren die meisten der mindestens 82 Opfer der Waldbrände in Griechenland ums Leben gekommen.