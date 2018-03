Immer mittags um 12 Uhr ist zurzeit großes Teamtreffen im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Dann kommen Ärztlicher Direktor, Chefärzte, Pfleger und Reinigungspersonal zusammen und besprechen die aktuelle Lage – dazu gehört auch das Thema Hygiene. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn sich das Grippevirus im Krankenhaus weiterverbreitet. Der stellvertretende Ärztliche Direktor Ludwig Patzer hat die Zahlen der Grippe-Kranken im Blick. Noch ist die Lage angespannt: "Die Grippewelle ist deutlich heftiger ausgefallen als in den Vorjahren. Wir müssen uns im Krankenhaus anstrengen, um den vielen Patienten gerecht zu werden."

Auch in den Unikliniken in Halle und Leipzig ist die Lage angespannt. Die Kapazitäten sind ausgelastet – planbare OP-Termine wie etwa Hüftoperationen werden verlegt. Jeannette Korbanek ist an der Uniklinik Halle für das Patientenmanagement zuständig.