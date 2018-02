Spielen und Basteln statt Diktat Schreiben oder Bruchrechnen. An der Grundschule "Bergschule" in Bad Kösen bei Naumburg lief zwei Wochen lang nichts wie gewohnt. Klassen der gleichen Stufe wurden zusammengelegt, Vertretungslehrkräfte wurden beim Landesschulamt angefordert, am Ende wurde eine kurzzeitige Schließung der Schule beim Gesundheitsamt angefragt: Denn von 160 Schülerinnen und Schülern seien zeitweise nur noch 33 in die Schule gekommen, von elf Lehrern blieben nur noch zwei, die unterrichten oder vielmehr betreuen konnten, erzählt Lehrer Ralph Kuhne. Eine pädagogische Mitarbeiterin und eine Schulsozialarbeiterin unterstützten die Lehrkräfte. Zwei Wochen lang herrschte an der Bergschule im Burgenlandkreis wegen der aktuellen Grippewelle Ausnahmezustand, dann waren erst mal Winterferien – Kinder und Lehrkräfte konnten sich erholen.

Betreuung an den Schulen bleibt gesichert

In Thüringen und Sachsen-Anhalt waren vor allem viele Kinder und Jugendliche an Grippe oder grippalem Infekt erkrankt. An einigen Schulen, wie hier an der Bergschule in Bad Kösen, blieben daher die Klassenzimmer zeitweise leer. Bildrechte: Matthias Frenzel Vor allem in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind seit Beginn der Grippesaison im Oktober viele Kinder und Jugendliche erkrankt. In Thüringen registrierte der Ilm-Kreis die meisten Grippe-Fälle. In Sachsen-Anhalt waren die Stadt Halle und der Burgenlandkreis stark betroffen. Unter den rund 500 erkrankten Personen im Burgenlandkreis waren nach Angaben des Landkreises 377 Schüler zwischen 7 und 18 Jahren (Stand: 12.2.2018).



Wenn – wie in der Bergschule in Bad Kösen – sowohl viele Lehrkräfte als auch Schulkinder krank seien, könne natürlich kein Dienst nach Vorschrift gemacht werden, sagt Silke Stadör vom Landesschulamt Sachsen-Anhalt. Dennoch seien die Schulen verpflichtet, ihre Fürsorge- und Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Das heißt, eine Betreuung der anwesenden Schulkinder findet statt. Eltern sollten ihre kranken Kinder nicht in die Schule schicken, mahnt Stadör.

Kranke Kinder nach Hause geschickt

Obwohl die Symptome einer Grippe-Infektion häufig so heftig ausfallen, dass Erkrankte nicht mehr das Bett verlassen können: "Bei uns saßen trotzdem kranke Kinder in der Klasse", sagt Sekretärin Kristin Wenzel aus der Bergschule in Bad Kösen. Sie war eine der wenigen, die auch während der akuten Krankheitsphase in der Schule war.



Zehn bis 15 Kinder wurden von Lehrkräften nach Hause geschickt, weil sie offensichtliche Krankheitssymptome aufwiesen und die Gefahr bestand, dass sich die Grippe immer weiter verbreiten könnte, auch unter dem Lehrpersonal.

Fallen Lehrer aus, werden erst einmal alle schulorganisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Silke Stadör, Landesschulamt Sachsen-Anhalt

Der Vertretungsplan komme zum Einsatz, Lerngruppen würden gebildet, Schulklassen zusammengelegt, erklärt Silke Stadör. "Das letzte Mittel ist immer der Ausfall von Fächern." Bis zu diesem Punkt würden sich Schulen zunächst selbst helfen. Erst wenn zu viel Personal fehle und sich die ausgefallenen Stunden häuften, ziehen die Schulen das Landeschulamt hinzu. Vor allem für Grundschulen sei es problematisch, wenn zu viele Lehrkräfte fehlten, denn in weiterführenden Schulen könnten ältere Schülerinnen und Schüler auch mal selbstständig Aufgaben erledigen. "Die zuständigen Referenten des Landesschulamtes versuchen dann Vertretungslehrer aus anderen Schulen bereitzustellen", sagt Stadör.

Vertretungslehrer wegen Lehrermangel knapp

In der Bergschule in Bad Kösen unterrichten elf Lehrkräfte. Davon fielen neun während der aktuen Grippewelle aus. Bildrechte: Matthias Frenzel Auch die Grundschule in Bad Kösen habe Vertretungslehrer beim Landesschulamt Sachsen-Anhalt erbeten, leider ohne Erfolg, berichtet Lehrer Ralph Kuhne. Denn auch die Nachbarschulen blieben von der Krankheitswelle nicht verschont, es waren keine Vertretungslehrer verfügbar, die an der Bergschule aushelfen konnten.



Roman Schulz vom Landesschulamt Sachsen erklärt, dass Eltern im Ausnahmefall per Anweisung durch die Schule auch gebeten werden könnten, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken, "um die Infektionskette mal zur durchbrechen". Zu diesem Mittel mussten die sächsischen Schulen allerdings in dieser Grippe-Saison noch nicht greifen. Eine Notbetreuung in der Schule sei aber auch dann sichergestellt, wenn Eltern keine Möglichkeit hätten, ihre gesunden Kinder zu betreuen. Schulz sieht es allerdings als problematisch an, wenn Eltern ihr Kind von sich aus prophylaktisch nicht in die Schule schicken, damit es nicht krank wird. Die Eltern würden sich dann in einer Grauzone bewegen, denn Schulpflicht gelte weiterhin.

Die Schule wegen einer Grippewelle zu schließen, das habe es in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Sachsen noch nicht gegeben, informieren die Landesschulämter. Dennoch stellen Grippewellen eine große Herausforderung für Schulen und Landesschulämter dar: Weil in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowieso Lehrpersonal fehle, würden akute Krankheitsphasen die Situation noch mehr verschärfen, heißt es in den Landesschulämtern von Sachsen-Anhalt und Westthüringen.