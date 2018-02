Um fast 30 Prozent ist die Anzahl der Grippe-Erkrankten in der dritten Februarwoche angestiegen. Das Robert-Koch-Institut registrierte bundesweit 24.000 nachgewiesene Grippefälle. In der Vorwoche waren es noch 18.700 Fälle. Damit hat die Grippewelle einen neuen Höchststand erreicht.



Insgesamt sind in dieser Grippesaison laut Arbeitsgemeinschaft Influenza über 82.000 Menschen erkrankt. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. 136 Menschen, vorwiegend im Seniorenalter, starben seit Oktober 2017 an der Grippe.

In der Vorwoche waren die sächsischen Behörden noch davon ausgegangen, dass ein Höhepunkt erreicht sei und die Zahl der Neuerkrankungen zurückgehe. Jetzt sind die Zahlen nochmals angestiegen - seit Beginn der Grippesaison im Oktober 2017 auf insgesamt 12.810 Fälle. In der Vorwoche waren es noch 9.072, wie die Landesuntersuchungsanstalt in Chemnitz am Freitag mitteilte. Geimpft waren nur etwa vier Prozent der Erkrankten.

Auch in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Influenza-Erkankungen weiter an. Dem Landesamt für Verbraucherschutz zufolge stieg die Zahl auf 4.759 Grippe-Erkrankungen seit Beginn der Saison. Allein in der Woche vom 12.02.18 wurden 1.556 Fälle registriert, 500 mehr als noch in der Woche davor.

In Thüringen hingegen verläuft die Grippesaison bisher weniger schlimm als noch im Vorjahr. Rund 2.800 Fälle registrierte das Sozialministerium bisher. In der Saison 2016/17 waren es zum jetzigen Zeitpunkt schon 3.600. In der dritten Februarwoche wurden 886 Fälle neu registriert - der bisher höchste Wert in einer Woche. Grippe-Erkrankungen in Mitteldeutschland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Impfen lohnt noch immer

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts wird die Grippewelle noch andauern. Eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt lohne sich noch immer. Der Aufbau des Schutzes dauere allerdings zwei Wochen. Nach anfänglichen Zweifeln an der Wirksamkeit der von Krankenkassen übernommenen Dreifachimpfung, rät das Robert-Koch-Institut aber weiter zur Impfung.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt im Moment bei 46 Prozent. Susanne Glasmacher, Robert-Koch-Institut