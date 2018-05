In Sachsen sind in der zurückliegenden Saison viermal mehr Grippe-Erkrankungen registriert worden als ein Jahr davor. Seit 2001 werden bei den Gesundheitsämtern nachgewiesene Grippe-Fälle erfasst. Noch nie war die Zahl seitdem so hoch, so Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch.