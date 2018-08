Trotz der Fortschritte bei der Brandbekämpfung bleibt die Evakuierung der Einwohner der beiden Dörfer Klausdorf und Tiefenbrunnen noch bis zum Mittag bestehen. Ursprünglich sollten die Menschen schon am Vormittag in ihre Häuser zurückkehren können. Die Evakuierung von Frohnsdorf war schon am Freitag aufgehoben worden. Teilweise mussten die Bewohner zwei Nächte in Notunterkünften verbringen.

Brandstiftung vermutet

Das Feuer war am Donnerstag an mehreren Stellen zugleich ausgebrochen und hatte sich dann schnell von einer Größe von fünf auf 400 Hektar ausgebreitet. Der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, Christian Stein (CDU), äußerte angesichts des gleichzeitigen Ausbruchs an drei Stellen den Verdacht, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Landesregierung und Polizei äußerten sich mit Blick auf die Brandursache aber zurückhaltend.

Rauch auch über Berlin

Feuerwehrmänner bekämpfen einen Waldbrand bei Treuenbrietzen. Bildrechte: dpa Das Feuer hatte auch Auswirkungen auf die Bundeshauptstadt. Seit den frühen Morgenstunden gingen vermehrt Anrufe von Bürgern aus dem Berliner Süden wegen Rauch-Geruchs bei der Feuerwehr ein, sagte ein Sprecher. Die Rauch-Warnung der Feuerwehr sei weiterhin aktiv. Es werde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Wind aus südlicher Richtung treibe den Rauch in das Stadtgebiet. Diese Wetterlage werde auch in den nächsten Tagen eine Rauchbelästigung in der Hauptstadt verursachen, teilte die Feuerwehr unter Berufung auf die Leitstelle der Brandenburger Feuerwehr weiter mit.