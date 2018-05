Bei einem Erdbeben in einem polnischen Bergwerk sind am Wochenende zwei Bergarbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben des Grubenbetreibers JSW wurden am Sonntag zwei Tote aus der Zofiowka-Mine im oberschlesischen Jastrzębie-Zdrój (Bad Königsdorff-Jastrzemb) geborgen. Nach drei seit Samstag vermissten Kumpeln werde weiter gesucht, sagte JSW-Chef Daniel Ozon. 200 Rettungskräfte und Helfer seien noch immer im Einsatz.

3,4 auf der Richterskala

Das Erdbeben ereignete sich am Samstag in einer Tiefe von 900 Metern. Nach Angaben der polnischen Behörden hatte es eine Stärke von 3,4 auf der Richterskala. Vier Bergleute wurden nach Angaben des Unternehmens gleich nach dem Beben an die Oberfläche geholt. Zwei weitere konnten sich mithilfe der Rettungskräfte befreien.



Staatspräsident Andrzej Duda machte sich am Sonntag vor Ort ein Bild von den Rettungsarbeiten in der Zofiowka-Mine. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besuchte die Überlebenden des Grubenunglücks bereits am Samstagabend im Krankenhaus.

Immer wieder Grubenunglücke