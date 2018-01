Er ist nicht zu übersehen: grün umkränzt, im togaähnlichen Gewand, mit hellen und dunklen Trauben behangen, der Bärtige mit dem halbgefüllten Römer in der rechten Hand. Jost Naumann, der Animateur aus Eisleben, lockt die Besucher auf der Grünen Woche mit den Worten: "Ich bin der Bacchus, der Gott des Weines, der Wollust und der Völlerei und deswegen trinke ich Wein von Freyburg, Saale-Unstrut. Um 10:00 Uhr steht der Bacchus hier einsatzbereit am Stand, im Kostüm und dann gibt es ein Gläschen Flaschengärung und damit starten wir in den Tag und dann wird’s schön!"

Wein ist nicht alles

Ein oder zwei der hohen Gläser auf dem Tablett am Stand sind schnell gefüllt. Naumann findet: "Man hat schon ein Auge dafür, wer möchte vielleicht ein Glas Wein trinken und den spricht man dann schon spezieller an." Allerdings, so Naumann, "wir machen auch sehr, sehr viel Beratung über Kurzurlaube. Es wird sehr viel über die Region gesprochen. Hier hängen die wunderschönen Poster an der Wand und wir laden die Gäste ein, uns in unserer Region zu besuchen."

Besonders gern taucht "Bacchus" alljährlich auf Hintergrundfotos der ARD-Tagesschau auf, verrät er augenzwinkernd: "Wenn man dieses Kostüm trägt und mit diesem großen Pokal, dann kommen die Kamerateams natürlich auch schwer an jemanden wie mir vorbei. Und Frau Merkel war voriges Jahr bei uns. Dieses Jahr war sie noch nicht da, aber wir wissen ja, sie ist ja beschäftigt mit der Großen Koalition."

Eisleber Original, Luther und natürlich Bacchus

Naumann zieht seinen Bacchus fast durch das ganze Jahr. Winzer laden ihn zu Hoffesten und Weinproben ein. Als Alleinunterhalter tritt er seit rund 15 Jahren auch als Eisleber Original, Luther oder Feuerwehrmann auf. In der Sachsen-Anhalt-Halle auf der Grünen Woche hält es ihn nicht immer am Saale-Unstrut-Stand: "Ich war vorhin im Harz, weil ich dieses Jahr eine Harzquerung zu Fuß machen möchte und habe mich dort mal kurz informiert. Ist natürlich hier in Berlin auch sehr angenehm, die ganzen touristischen Informationen, alles auf einen Fleck zu finden."

Naturgemäß ist regionale Kulinarik auf der weltgrößten Agrar- und Ernährungsmesse mit landschaftlichen Schönheiten verbunden. Wein, Besucher, Gespräche, Fotos. Jost Naumann blickt auf das Ende am Sonntag: "Wenn die zehn Tage rum sind, dann reicht es. Und es ist auch anstrengend. Aber ich muss ihnen sagen, nach drei, vier Tagen nach der Grünen Woche freue ich mich schon wieder auf die nächste."