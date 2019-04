Der Frühling ist da: Es riecht nach frischer Erde. Auf den Feldern bearbeiten Landwirte den Boden und bringen Gülle aus. Dieser Geruch verdirbt einigen Menschen zuweilen die Freude an der Natur, bestätigt auch Biolandwirt Roland Einsiedel - Gülleexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Sachsen.

Trotz der so genannten "guten fachlichen Praxis“ würden einige gegen die Auflagen verstoßen und die Gülle "massig ausbringen". Laut Roland Einsiedel müsse sich vor allem die Kontrolle verbessern. Dabei gehe es ihm konkret um den gedüngten Boden, die Qualität der verwendeten Gülle und wie viel davon verwendet wird.

Das Thema Gülle stinkt auch konventionellen Landwirten. Viele wollen nicht darüber sprechen, bemängeln eine einseitige Berichterstattung. Im Umfeld unseres Hörers war kein Landwirt für ein Gespräch zu finden, dafür immerhin in einer anderen Ecke von Chemnitz. Für Jens Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des „Wirtschaftshofes Sachsenland“ in Chemnitz Röhrsdorf ist es eine Frage der Wahrnehmung.

Wenn an trockenen Tagen ein Güllewagen nach dem anderen Richtung Feld fährt, zieht der Tross eine strenge Fahne hinter sich her. Der Geruch verfliegt zwar schnell, ist aber unangenehm. Jens Hoffmann findet sogar, dass sich die Landwirte ärgern müssten. Der Geruch kommt nämlich von Ammoniak und Schwefel. Das sei "bares Geld" und eben in der Luft und nicht im Boden.