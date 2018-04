Bilanz des Zugunglücks in München-Riem: Vier kaputte Gleise, eine zerstörte Oberleitung, eine beschädigte Lok und zwei ramponierte Waggons.

Bilanz des Zugunglücks in München-Riem: Vier kaputte Gleise, eine zerstörte Oberleitung, eine beschädigte Lok und zwei ramponierte Waggons. Bildrechte: dpa

Ein entgleister Güterzug hat in München einen Millionenschaden verursacht und den Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Nach Angaben der Bundespolizei geschah das Unglück in der Nacht zum Samstag am Umschlagbahnhof München-Riem. Dabei wurden vier Gleise erheblich beschädigt, ein Oberleitungsmast aus der Verankerung gerissen und die Oberleitung auf einer Länge von bis zu 80 Metern heruntergerissen. Auch die Lok und die beiden entgleisten Waggons erlitten Schäden. Verletzt wurde aber niemand.