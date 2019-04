Mehrere herabhängende Gullydeckel haben auf einer Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen die Frontscheibe eines Zuges durchschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lokführer nur leicht verletzt. Der 49-Jährige habe "instinktiv richtig" gehandelt. Im Zug waren keine weiteren Passagiere. Polizei und Staatsanwaltschaft werteten die Tat als Mordversuch. Sie riefen Zeugen auf, sich zu melden.

Die Gullydeckel hingen nach Angaben der Polizei an Seilen an einer Brücke auf der Strecke zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück. In dem Zug waren wegen einer geplanten Leerfahrt keine Fahrgäste. Der Regionalzug gehört zur Hessischen Landesbahn.