Nach der tödlichen Messerattacke eines 15-jährigen Afghanen auf seine gleichaltrige Ex-Freundin in Kandel in Rheinland-Pfalz hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche für strafmündig befunden und zur Untersuchungshaft in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen.

Mit Küchenmesser mehrfach zugestochen

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der 15-Jährige am Mittwochnachmittag mit einem Küchenmesser, das eine 20 Zentimeter lange Klinge hatte, in einem Drogeriemarkt auf das Mädchen eingestochen. Die beiden Jugendlichen, die in der Vergangenheit eine mehrmonatige Beziehung gehabt haben sollen, waren sich unmittelbar vor der Tat zufällig in der Stadt begegnet. Danach folgte der Afghane seinem späteren Opfer in das Geschäft. "Im Drogeriemarkt stellte sich der Beschuldigte vor das Mädchen, nahm ein Messer und stach mehrfach auf das Mädchen ein."

Mädchen erliegt schweren Verletzungen

Täter war Polizei bekannt

Der 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland eingewanderte Afghane war für die Polizei kein Unbekannter. Die Eltern des erstochenen Mädchens hatten ihn Mitte Dezember wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung angezeigt. Nach Darstellung der Polizei soll er das Mädchen nach Ende der mehrmonatigen Beziehung Anfang Dezember über soziale Netzwerke und telefonisch immer wieder bedrängt haben. Zudem ermittelte die Polizei bereits wegen eines mutmaßlichen Körperverletzungsdeliktes auf einem Schulhof gegen den 15-Jährigen.

Mordvorwurf und Alter werden geprüft