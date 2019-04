Rechtsextreme Drohmails Haftbefehl gegen mutmaßlichen Bombendroher

Im Fall rechtsextremistisch motivierter Bombendrohungen ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen vollstreckt worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin mitteilte, hat der zuständige Richter in Elmshorn Untersuchungshaft angeordnet.

Nach einer Bombendrohung musste der Hauptbahnhof Lübeck am 11. März geräumt werden. Bildrechte: dpa

Der Mann soll seit April 2018 bundesweit etwa 200 Drohmails an Gerichte und Behörden, Institutionen, Politiker, Anwälte, Journalisten und Prominente verschickt haben und mit Bombenanschlägen gedroht haben. Die Texte waren unter anderem mit "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0", "Wehrmacht" oder auch "RAF" unterzeichnet.



Der Verdächtige war am Freitag im Ort Halstenbek bei Hamburg festgenommen worden. In seiner Wohnung wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, die Auswertung dauert an.