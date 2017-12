Gegen den 58-Jährigen, der Heiligabend ein Auto in die Berliner SPD-Parteizentrale steuerte, ist Haftbefehl erlassen worden. Nach Angaben der Berliner Polizei vom Dienstagabend wird dem Angeklagten versuchte schwere Brandstiftung sowie das versuchte Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes übernommen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gebe es bislang keine Erkenntnisse auf einen extremistischen Hintergrund. Gleichwohl werde eine politische Motivation geprüft. Der Mann hatte laut Polizei nach seiner Festnahme angegeben, in Selbstmordabsicht gehandelt zu haben.

Der 58-Jährige hatte am Heiligabend gegen Mitternacht seinen Pkw in das Willy-Brandt-Haus gesteuert. Dabei war der Innenraum des Wagens in Brand geraten. Im Inneren hatten sich Benzinkanister und Spraydosen befunden.